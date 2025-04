Assemblea Generali 2025 UniCredit vota Caltagirone ribaltone in assemblea la Fondazione Crt segue Orcel Benetton si astiene RETROSCENA

assemblea del 24 aprile, UniCredit sorprende sostenendo Caltagirone; anche la Fondazione Crt vota con Orcel: un segnale che riapre i giochi strategici e politici su Generali Colpo di scena all’assemblea degli Azionisti di Generali tenutasi oggi 24 aprile: UniCredit, secondo gruppo bancari Ilgiornaleditalia.it - Assemblea Generali 2025, UniCredit vota Caltagirone: ribaltone in assemblea, la Fondazione Crt segue Orcel; Benetton si astiene - RETROSCENA Leggi su Ilgiornaleditalia.it All’del 24 aprile,sorprende sostenendo; anche laCrtcon: un segnale che riapre i giochi strategici e politici suColpo di scena all’degli Azionisti ditenutasi oggi 24 aprile:, secondo gruppo bancari

