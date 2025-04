Asilo nido in via di completamento assessore Scala A settembre il taglio del nastro

Asilo nido in corso di realizzazione a San Tammaro. Ad annunciarle è l'assessore ai Lavori pubblici Errico Michele Scala: "Questa mattina (24 aprile, ndr) ho effettuato un sopralluogo in via Domenico Cimarosa, insieme al Sindaco Vincenzo D'Angelo e all’assessore alla. Casertanews.it - Asilo nido in via di completamento, l'assessore Scala: "A settembre il taglio del nastro" Leggi su Casertanews.it Importanti novità per l'in corso di realizzazione a San Tammaro. Ad annunciarle è l'ai Lavori pubblici Errico Michele: "Questa mattina (24 aprile, ndr) ho effettuato un sopralluogo in via Domenico Cimarosa, insieme al Sindaco Vincenzo D'Angelo e all’alla.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Asilo nido in via di completamento, l'assessore Scala: A settembre il taglio del nastro; Sopralluogo Asilo Nido San Tammaro; Vinovo: il nuovo asilo nido di via Nuova è quasi realtà; Asilo nido di piazza Carafa a Chieti Scalo: al via i lavori di completamento; Iniziati i lavori all'asilo nido comunale di piazza Carafa: Pronto per il prossimo anno educativo.

Da abruzzonews.eu: Asili nido in via Lago Isoletta e Santina Campana: esito riunione - PESCARA - “I due nuovi asili nido in corso di realizzazione con fondi PNRR e, ormai, in fase di completamento a Pescara verranno regolarmente aperti. In ...

Riporta grandangoloagrigento.it: Recupero dell’asilo nido Esseneto, lavori conclusi entro il 2025 - energetica e funzionale dell’asilo nido “Esseneto” di Agrigento, finanziati con fondi del PNRR dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR). Dopo la realizzazione dell’intercapedine, sono in ...

Secondo businessonline.it: Bonus asilo nido 2025, domande al via. Istruzioni, chiarimenti e spiegazione con esempi da circolari INPS - Al via la possibilità di inoltrare le domande online sul sito Inps per ottenere il bonus asilo nido 2025: i nuovi importi e i chiarimenti Qual è la procedura per presentare la domanda all'Inps ...