Oasport.it - Asia Tavernini pronta a spiccare il volo verso quote sempre più alte

Nell’appuntamento del giovedì con Sprint Zone, ospite della puntata è, 23enne di Riva del Garda (Trento), una delle atlete più promettenti dell’atletica leggera italiana, specializzata nel salto in alto. Dopo aver iniziato la disciplina intorno ai 15 anni e ottenuto subito ottimi risultati,ha affrontato un periodo complicato, segnato da qualche infortunio. Dal 2024 si allena a Trento con l’ex campione Silvano Chesani, e nel 2023 ha portato il proprio record personale a 1.90, mancando per pochi giorni il minimo per partecipare agli Europei di Roma. La nuova stagione è partita bene, con un 1,86 indoor, anche se qualche problema fisico ha frenato la corsagli Euroindoor di Apeldoorn. Ora, però, tutto è risolto eper le gare outdoor, che inizieranno a fine maggio, puntando a grandi traguardi come la Coppa Europa per nazioni a Madrid e i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, in programma a settembre.