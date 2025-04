Arteta frustrata dalla mancanza di coerenza come arsenale detenuto da Crystal Palace

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-24 00:44:00 Giorni caldissimi in redazione!Mikelha lamentato ladidella sua squadra mentre l’Arsenal ha guidato due volte, ma è stato annebbato entrambe le volte in un pareggio per 2-2 conagli Emirati mercoledì.Jakub Kiwior aveva dato ai cannonieri il primo vantaggio con un colpo di testa, ma il tiro al volo di rimbalzo di Eberechi Eze dal bordo della scatola ha livellato le cose.Leandro Trossard ha quindi trovato la rete per ripristinare il vantaggio per la squadra diprima della pausa, ma i visitatori hanno nuovamente disegnato il livello nella seconda metà per gentile concessione di una finitura tagliata pulita da Jean-Philippe Mateta dopo un errore di William Saliba.Il risultato ha solo ritardato le celebrazioni del titolo apparentemente inevitabile di Liverpool, con la squadra di Arne Slot che ora ha bisogno di un solo punto da cinque partite per assicurarsi la 20a corona della Premier League del club.