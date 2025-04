Arrestato 20enne a Quattro Castella oltre un chilo di droga trovato in casa e 32 grammi nascosti negli slip

Arrestato a Quattro Castella per detenzione ai fini di spaccio di droga, nascondeva hascisc negli slip. Notizie.virgilio.it - Arrestato 20enne a Quattro Castella: oltre un chilo di droga trovato in casa e 32 grammi nascosti negli slip Leggi su Notizie.virgilio.it Un giovane di 20 anni è statoper detenzione ai fini di spaccio di, nascondeva hascisc

