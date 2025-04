Armi clandestine e denaro nel bagagliaio arresti domiciliari per due uomini vicini al clan Cava

Armi e denaro nella regione. L’operazione, avvenuta nei giorni. Avellinotoday.it - Armi clandestine e denaro nel bagagliaio: arresti domiciliari per due uomini vicini al clan Cava Leggi su Avellinotoday.it Una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, impegnata in un controllo lungo la Statale 106, in località Poggio Pudano, ha messo a segno un arresto che solleva interrogativi inquietanti sul traffico dinella regione. L’operazione, avvenuta nei giorni.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Armi clandestine e denaro nel bagagliaio: arresti domiciliari per due uomini vicini al clan Cava; Crotone: Pistole clandestine e 47mila euro nel bagagliaio: fermati due giovani; Armi clandestine e quasi 50mila euro in auto: arrestati due uomini sulla SS 106; Armi e soldi in auto: arresti domiciliari per i due bloccati dai Carabinieri a Crotone; Ricatto social e foto intime: arrestato in flagranza un 27enne avellinese.

Si legge su wesud.it: Crotone: Pistole clandestine e 47mila euro nel bagagliaio: fermati due giovani - Due uomini di origine campana sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone, durante ...

Riporta internapoli.it: Armi e 48mila euro in auto: arrestati due campani a Crotone - In manette due uomini, campani, uno di 34 anni residente in provincia di Avellino e l’altro di 23 anni del Napoletano ...

Riporta ilcrotonese.it: Armi clandestine e soldi nascosti in auto: due campani arrestati a Crotone - Durante normale controllo sulla 106 trovate tre pistole e quasi 50 mila euro in un vano segreto nel portabagagli ...