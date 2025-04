Arezzo Consiglio Comunale il ricordo di Papa Francesco e il dibattito su sicurezza opere pubbliche e bilancio

Consiglio Comunale di Arezzo ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, recentemente scomparso. L'iniziativa, proposta dal presidente Luca Stella, ha voluto rendere omaggio al pontefice "della giustizia, dell'ambiente e della pace", il cui magistero ha lasciato un segno profondo anche nella comunità aretina, legata al suo pontificato dalla dedica della Giostra del Saracino al Giubileo della Misericordia.Nel prosieguo della seduta, spazio alle interrogazioni e agli aggiornamenti su numerosi temi cittadini. La consigliera Valentina Sileno ha chiesto l'estensione del daspo urbano alle zone centrali colpite da episodi di violenza. Il sindaco Ghinelli ha confermato un confronto in atto con la prefettura per ridefinire le aree interessate.Michele Menchetti ha sollevato il tema della riapertura del parco dell'anfiteatro, mentre Giovanni Donati ha espresso preoccupazioni sul progetto del crossodromo a Ponte alla Chiassa, supportato da una petizione.

