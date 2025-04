Arensman vince la quarta tappa Tour of Alps 2025 e strappa la maglia verde a Storer

Arensman nella quarta tappa del Tour of Alps 2025, da La Sillian-Obertillach di 112,km , condizionata dalle avverse condizioni metereologiche. Il corridore neozelandese ha percorso 70 km in solitaria precedendo sul traguardo Derek Gee e Micheal Storer, che si è difeso alla grande ma ha dovuto cedere la maglia verde di leader per undici secondi. Arensman vince LA quarta tappa DEL Tour OF Alps 2025: LA CRONACASei i corridori andati in fuga nelle prime fasi di gara: Lennart Jasch, Felix Engelhardt, Kim Heiduk, Geoffrey Bouchard, Andrea Pietrobon e Emanuel Zangerle.Il gruppo ha lasciato fare per poi accelerare. Ci ha pensato il neerlandese Thymen Arensman a guadagnare un bel vantaggio sugli inseguitori. Provano a stargli dietro il canadese Derek Gee e la maglia verde Micheal Storer.

