Approvato il Documento di finanza pubblica L’opposizione attacca Testo inutile e senza visione

Via libera da Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza suldi(Dfp) per il 2025, che porta con sè il quadro macroeconomico tendenziale dell’anno in corso e che ha sostituito il vecchiodi Economia e(Def). La Camera hailcon 176 voti a favore, 103 contrari e 4 astenuti, mentre il Senato con 88 sì, 58 no e un astenuto. Le altre sei risoluzioni presentate dalsono state precluse. Obiettivo raggiunto per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che si dice «soddisfatto per il risultato» ma «rammaricato» per non essere stato presente in Aula perché impegnato a Washington ai lavori del Fondo Monetario. Giorgetti, dall’altra parte del mondo, avrà sicuramente tirato un sospiro di sollievo: i tempi per approvare il Dfp erano strettissimi, e con i cinque giorni di lutto nazionale per la morte del Papa, il rischio di un ingorgo parlamentare era concreto.