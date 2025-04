Appiano Gentile Inter giornata di riposo dopo la delusione del derby perso col Milan domani la ripresa dei lavori

