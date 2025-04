Antonella Clerici in onda a È sempre mezzogiorno con l8217holter 8220Ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati8221

sempre mezzogiorno questa mattina Antonella Clerici ha raccontato ai telespettatori di avere un holter attaccato al braccio a causa "di sbalzi pressori che vanno monitorati". La conduttrice ha scherzato: "Se sentite dei rumori, sono io". Leggi su Fanpage.it A Èquesta mattinaha raccontato ai telespettatori di avere un holter attaccato al braccio a causa "dichemonitorati". La conduttrice ha scherzato: "Se sentite dei rumori, sono io".

