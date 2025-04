Anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 aprile 2025 Trono Classico e Over

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, giovedì 24 aprile 2025Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 24 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggiSecondo le Anticipazioni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 13 aprile. E protagonisti, molto probabilmente, saranno Diego Di Fazio e Isabella del Trono Over. I due, inaspettatamente, sono usciti insieme e, come avevano raccontato al centro studio, c’è stato anche un bacio. Ma pare addirittura un’intimità più profonda. Isabella, però, ha deciso di chiudere il rapporto proprio dopo la confessione ‘hot’ del cavaliere: secondo lei non avrebbe dovuto raccontare della notte trascorsa insieme. Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 aprile 2025 | Trono Classico e Over Leggi su Tpi.it , giovedì 24è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 24, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 13. E protagonisti, molto probabilmente, saranno Diego Di Fazio e Isabella del. I due, inaspettatamente, sono usciti insieme e, come avevano raccontato al centro studio, c’è stato anche un bacio. Ma pare addirittura un’intimità più profonda. Isabella, però, ha deciso di chiudere il rapporto proprio dopo la confessione ‘hot’ del cavaliere: secondo lei non avrebbe dovuto raccontare della notte trascorsa insieme.

