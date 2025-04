Tutto.tv - Anticipazioni Uomini e Donne: finisce il trono di Tina, in studio volano scarpe

Mercoledì 23 aprile è stata registrata una nuova puntata di. In tale occasione ci sono state delle discussioni molto accese alClassico. Anche a quello Over non sono mancate le polemiche e non solo. In, infatti, sono volate anche delle sedie. Per ildiCipollari è arrivato l’epilogo. Spoiler registrazione 23 aprile: si chiude ilditra gli OverLa registrazione del 23 aprile diè stata piuttosto movimentata, come riportato da Lorenzo Pugnaloni. PerCipollari è arrivata la fine del. Cosimo, infatti, è arrivato inportando dei regali ai presenti, tra cui l’opinionista e la padrona di casa Maria De Filippi. Successivamente, poi, è andato via. Questo percorso, dunque, che da sempre è stato etichettato come un gioco, è giunto al termine.