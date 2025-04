Ansia tristezza anche invidia sono i sintomi della Notriphobia

della Notriphobia, ovvero la paura di non viaggiare in programma nei prossimi mesi. Uno stress alimentato anche dal fatto che il 2025 sembra essere l'anno delle partenze e delle vacanze visto che, calendario alla mano, con soli 6 giorni di ferie, se ne potranno trascorrere 32 in vacanza. Ma ovviamente c'è molto di più. Ha la Fomo? Cos'è la "paura di essere tagliati fuori" e come gestirla X Leggi anche › Psicologia: pensi di esserti persa qualcosa? Hai la "Fomo" Paura di non viaggiare, che cos'è la Notriphobia«Il termine Notriphobia, dalla fusione di no trip (niente viaggio) e phobia (paura), è utilizzato per indicare una paura marcata e persistente di non riuscire a prenotare un viaggio» spiega la Dottoressa Martina Migliore, psicoterapeuta e Direttrice Formazione e Sviluppo del centro medico specializzato Serenis.

