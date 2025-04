Anna Ascani e il progetto ‘Divento’ Connessione fra parola e fotografia

Anna Ascani propone all'attenzione del pubblico il progetto 'Divento', nato dall'autoriflessione e da una ricerca di Connessione tra parola e fotografia. La mostra inaugura il 4 maggio negli spazi del circolo Arci di Barco di Bibbiano e rimarrà visitabile negli orari del circolo, fino al 9 giugno."Trovo molto stimolante conoscere l'etimologia delle parole, approfondire il loro significato e il potere di cui si possono riempire. Come si può dire 'avere vent'anni' con un solo verbo o lemma? Questa è stata la sfida a cui mi sono sottoposta e in cui mi sono fatta accompagnare da sette amici, coetanei che come me attraversano questoa fase della vita".A ognuno Anna ha chiesto una risposta, indicando una lettera iniziale di partenza differente. La parola che ha ricevuto indietro è stata la spinta fondamentale per avviare un processo di 'traduzione' personale in immagini, completate da sette ritratti.

