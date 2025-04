Anche Schlein Decaro ed Emiliano per il saluto a Metallo Nell’omelia le parole di Saramago Il viaggio non finisce mai

parole rimaneggiate dal famoso brano di Brunori Sas, “Al di là dell’amore”, colonna sonora della campagna elettorale di Donato Metallo. Nel cielo di questo pomeriggio, a Racale, svolazzavano le bandiere. Lecceprima.it - Anche Schlein, Decaro ed Emiliano per il saluto a Metallo. Nell’omelia le parole di Saramago: “Il viaggio non finisce mai” Leggi su Lecceprima.it RACALE – E mentre il cuore trabocca d’amore, ora purtroppo c’è un sogno che muore. Bussano lerimaneggiate dal famoso brano di Brunori Sas, “Al di là dell’amore”, colonna sonora della campagna elettorale di Donato. Nel cielo di questo pomeriggio, a Racale, svolazzavano le bandiere.

Riporta ansa.it: Fitto e Schlein in Salento per l'addio al politico dem Metallo - Il mondo della politica, non solo pugliese, ha reso omaggio oggi a Racale, in provincia di Lecce, a Donato Metallo, il 44enne consigliere regionale Pd morto martedì a causa di un male incurabil. (ANSA ...

Da trmtv.it: Presunta telefonata tra Emiliano e la segretaria del PD: il governatore pugliese smentisce - per la Elly Schlein nasconde un’intesa tra Antonio Decaro (ex sindaco di Bari) e Michele Emiliano. Tanto che la Gazzetta del Mezzogiorno scrive che la Schlein ha telefonato proprio al governator ...

Come scrive pugliapress.org: Emiliano smentisce telefonata da parte di Schlein ma il caso politico resta - L’ira di Schlein travolge Decaro. Così recita quindi il comunicato stampa inviato ... che avrebbe causato il casus belli fra la segretaria del PD ed Emiliano, e perché la vicenda sarebbe legata a ...