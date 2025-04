Cultweb.it - Anche gli scimpanzé fanno l’happy hour: guardate queste scimmie che si “ubriacano” con un frutto alcolico

Leggi su Cultweb.it

Uomo e scimmia condividono il 98% del DNA. E si vede. In Africa occidentale, un gruppo diè stato filmato mentre selezionava, condivideva e consumava in maniera spontanea frutti naturalmente fermentati, probabilmente sperimentando una leggera euforia simile a quella provocata da una birra leggera. Un happydel tutto naturale, che, al netto della simpatia, può alludere a qualcosa di importante: uno studio evolutivo della socialità e del consumo condiviso di cibo.La scoperta, pubblicata ad aprile 2025 sulla rivista scientifica Current Biology, sta facendo il giro del web e poggia sulle osservazioni effettuate nel Parco Nazionale di Cantanhez, in Guinea-Bissau, da un gruppo di ricercatori guidato da Anna Bowland e Kimberley Hockings, del Centre for Ecology and Conservation dell’Università inglese di Exeter.