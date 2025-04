Amici registrazione 24 aprile 2025 triste eliminazione Maria interviene

La registrazione del Serale di Amici 24 del 24 aprile 2025 non ha deluso le aspettative: tra ospiti musicali, performance spettacolari e una nuova eliminazione, la puntata è stata carica di emozioni. A impreziosire il momento, anche un omaggio speciale a Papa Francesco, in occasione della giornata di lutto nazionale. Le anticipazioni dettagliate fornite dal portale SuperGuida TV.

Amici registrazione 24 aprile 2025: ospiti musicali e omaggio al Papa

Nonostante la giornata fosse dedicata alla memoria di Papa Francesco, la produzione ha deciso di andare in onda, proponendo un toccante video messaggio del 2013 del Pontefice rivolto ai giovani. A rendere ancora più speciale la puntata, la presenza sul palco di Holden e Achille Lauro, che hanno emozionato con "Amour" e "Incoscienti giovani".

Amici anticipazioni, serale 24 aprile 2025: prima manche infuocata

I giudici della serata sono stati i confermatissimi Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario.

