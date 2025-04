Amici 24 sesta puntata eliminazione singola ospiti Holden e Achille Lauro scontro Lo Celentano

sesta puntata del serale di Amici 24, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento, previsto per sabato 26 aprile, promette un susseguirsi di eventi sorprendenti, come anticipato dalle indiscrezioni diffuse da Superguidatv. La competizione tra cantanti e ballerini si intensifica ulteriormente, sebbene questa volta soltanto un partecipante . L'articolo Amici 24 sesta puntata: eliminazione singola, ospiti Holden e Achille Lauro, scontro Lo-Celentano è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Amici 24 sesta puntata: eliminazione singola, ospiti Holden e Achille Lauro, scontro Lo-Celentano Leggi su Sbircialanotizia.it Il sipario si apre sulladel serale di24, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento, previsto per sabato 26 aprile, promette un susseguirsi di eventi sorprendenti, come anticipato dalle indiscrezioni diffuse da Superguidatv. La competizione tra cantanti e ballerini si intensifica ulteriormente, sebbene questa volta soltanto un partecipante . L'articolo24Lo-è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Su questo argomento da altre fonti

Ecco cosa è successo nel corso della sesta registrazione del Serale di Amici 24 e chi è stato l'allievo costretto a lasciare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi. 🔗comingsoon.it

Chi è l’eliminato della sesta puntata? Una segnalazione anticipa chi tra TrigNo e Chiara Bacci avrebbe perso al ballottaggio finale Chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi? Arriva una segnalazione su chi sarebbe uscito dal talent show di Canale 5 tra TrigNo e Chiara Bacci. Sono proprio i due fidanzati a finire al ballottaggio finale della sesta puntata, che andrà in onda sabato 26 aprile 2015. 🔗latuafonte.com

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 26 aprile, diffuse da Amici News e SuperGuida Tv. Una sola eliminazione tra gli otto allievi ancora in gara, gli ospiti e le sfide delle due squadre. Ecco tutto quello che succederà, attenzione spoiler.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Amici 24 il serale, le anticipazioni della sesta puntata (in onda sabato 26 aprile): il malore per Francesco e; Amici 24, anticipazioni serale del 26 aprile: una sola eliminazione, un cantante in lacrime, gli ospiti; Amici 24 il serale, le anticipazioni della sesta puntata (in onda sabato 26 aprile): il malore per Francesco e; Amici 24, il Serale: le anticipazioni e l’eliminato della sesta puntata del 26 aprile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici 24, Anticipazioni Serale: gli ospiti e l'eliminato della sesta puntata - Ecco cosa è successo nel corso della sesta registrazione del Serale di Amici 24 e chi è stato l'allievo costretto a lasciare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi. 🔗msn.com

Amici 24, le anticipazioni della sesta puntata del serale (in onda sabato 26 aprile): TrigNo rischia ancora, le nuove squadre e gli ospiti - Nonostante i funerali di papa Francesco, sabato 26 aprile 2025, Amici 24 non dovrebbe fermarsi (condizionale d'obbligo vista la proclamazione ... 🔗msn.com

Amici 24, le anticipazioni della puntata del serale del 26 aprile: chi è stato eliminato? - Le talpe del web tornano all'azione rivelandoci in anteprima tutto quello che è accaduto nella registrazione andata in scena pochissime ore fa ... 🔗cosmopolitan.com