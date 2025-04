Amici 24 anticipazioni serale del 26 aprile una sola eliminazione un cantante in lacrime gli ospiti

Amici 24 e del serale in onda sabato 26 aprile, la competizione si fa più accesa tra gli allevi. Questa settimana c'è un solo eliminato. Si accendono le luci sul palco di Amici 24 e sulla sesta puntata del talent di Maria De Filippi. Sabato 26 aprile andrà in onda il serale del talent e, secondo le prime anticipazioni trapelate in rete da Superguidatv, anche la prossima puntata sarà piena di colpi di scena. La sfida tra cantanti e ballerini si fa ancora più accesa e, rispetto alla settimana scorsa, quando ci sono stati due eliminati, questa volta solo uno degli allievi lascerà il programma a fine puntata. Di chi si tratta? TrigNO ancora in bilico: le anticipazioni di Amici del 26 aprile La puntata.

