Amianto alle Zanotti De Vigri Si torna in classe dopo i controlli I genitori Plesso da ricostruire

Tutti inoggi all’elementare Dee alla media. Zero fibre dinell’aria. Le due scuole, ospitate nello stessoin via del Giacinto, ieri erano rimaste chiuse a seguito della scoperta dia matrice compatta in un pannello tra il controsoffitto e il solaio superiore. Subito era scattato il monitoraggio ambientale che ora, spiega l’Amministrazione, "non ha evidenziato presenza di fibre diaerodisperse negli ambienti interni del fabbricato". Padrone di casa dei muri, il Comune, a giugno, quindi a lezioni terminate, procederà alla rimozione del materiale contenente.Inoltre, verrà rifatta l’illuminazione interna e saranno tolte alcune vetrate interne. Ben 236delDe, tuttavia, hanno scritto, al sindaco, denunciando come "da anni, si trovino in situazione di estremo disagio, in ragione dei problemi strutturali delle scuole".