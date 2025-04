Amerigo Vespucci grande successo a Taranto oltre 78mila visitatori

successo di pubblico per la settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Sono oltre 78.000 le persone che a Taranto hanno visitato il "Villaggio IN Italia" allestito presso il Castello Aragonesee Nave Amerigo Vespucci; 67.000 sono coloro che hanno avuto l'opportunità di salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare.Nel corso della tappa hanno raggiunto il Villaggio IN Italia di Taranto: il Ministro della Difesa Guido Crosetto in visita informale; il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi; il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti; il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese; il Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.

