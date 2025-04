Ambiente Indire per i tutor aperta la piattaforma Quali compiti

Ambiente digitale realizzato da Indire per i tutor dei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2024/2025 è accessibile all’indirizzo neoassunti.Indire.it. L’ingresso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite le credenziali SIDI o SPID. Durante il primo accesso, l’utente dovrà leggere l’informativa e selezionare il ruolo di tutor, procedendo successivamente con l’accettazione del consenso richiesto.L'articolo Ambiente Indire per i tutor, aperta la piattaforma. Quali compiti . Leggi su Orizzontescuola.it L’digitale realizzato daper idei docenti neoassunti nell’anno scolastico 2024/2025 è accessibile all’indirizzo neoassunti..it. L’ingresso allarichiede l’autenticazione tramite le credenziali SIDI o SPID. Durante il primo accesso, l’utente dovrà leggere l’informativa e selezionare il ruolo di, procedendo successivamente con l’accettazione del consenso richiesto.L'articoloper ila

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Apertura dell’ambiente neoassunti dedicato ai tutor a.s. 2024/2025; Apre l’ambiente per i tutori dei docenti neoassunti; Docenti neoassunti a.s. 2024/25, aperto l’ambiente Indire per i tutor; Docenti neoassunti 2024/25: aperto l'ambiente online Indire. Aggiornato con NOTA Ministero; Aperta la piattaforma INDIRE per la formazione dei docenti neoassunti 2024/25.