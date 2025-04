Ambiente City Nature Challenge citizen science per la biodiversità

Leggi su Ildenaro.it

Torna anche nel 2025 il(Cnc), una gara internazionale tra centinaia di citta’ in tutto il mondo per documentare la biodiversita’ e diffondere la cultura della tutela dell’, con il coordinamento dell’Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL. Il, nato nel 2016 in occasione della prima Giornata della(Scienza dei Cittadini) a opera dell’Accademia delle Scienze della California (San Francisco) e del Museo di Storia Naturale della Contea di Los Angeles, e’ diventato una delle maggiori iniziative mondiali diper la conoscenza della biodiversita’, una competizione per documentare la presenza di piante e animali nei territori cittadini. Nel 2024 l’iniziativa ha coinvolto 690 citta’ di 51 paesi in tutti i continenti, con oltre 83mila partecipanti e piu’ di 2,4 milioni di osservazioni relative a piu’ di 65mila specie di animali e piante in natura.