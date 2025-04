Ambesi su Lara Colturi La famiglia ha scelto l’Albania per un motivo Credo la FISI abbia le idee chiare

Lara Colturi.Massimiliano Ambesi ha commentato: "La narrazione della squadra femminile è ricca di lacune e la colpa è anche del giornalismo specializzato. Dire che dietro Goggia e Brignone non ci siano atlete è una bestialità. Pirovano è un'atleta che ci invidia tutto il mondo, arriva quarta e quinta sistematicamente. Bassino è una ragazza del '96 che ha vinto anche due titoli mondiali. Ci sono altre atlete competitive. Il problema è lo slalom da tempo immemore".Andando nel dettaglio su Colturi: "Ci mancano elementi che non conosciamo riguardo i discorsi portati avanti con la Federazione Italiana.

Lara Colturi torna a gareggiare per l’Italia? Ecco le novità

L’Italia ci prova per Lara Colturi. La Federazione Italiana Sport Invernali sta provando in extremis a riportare sotto la sua bandiera la classe 2006 nata a Torino e naturalizzata albanese da maggio 2022.

L’Italia ci prova per Lara Colturi. La Federazione Italiana Sport Invernali sta provando in extremis a riportare sotto la sua bandiera la classe 2006 nata a Torino e naturalizzata albanese da maggio 2022. Le fonti albanesi sul caso Lara Colturi: “Potrebbe stare ferma un anno”

Non ci sono ancora certezze riguardo il futuro di Lara Colturi: dall’Albania è rimbalzata la notizia di un possibile addio della sciatrice per gareggiare con l’Italia, ma se da un lato ci sarebbe la richiesta ufficiale del cambio di nazionalità, dall’altro il Comitato Olimpico Nazionale Albanese ...

Non ci sono ancora certezze riguardo il futuro di Lara Colturi: dall’Albania è rimbalzata la notizia di un possibile addio della sciatrice per gareggiare con l’Italia, ma se da un lato ci sarebbe la richiesta ufficiale del cambio di nazionalità, dall’altro il Comitato Olimpico Nazionale Albanese ... Lara Colturi resta in Albania? Il presidente federale: “300000 euro in arrivo”

Nuova puntata del querelle che riguarda il nuovo cambio di nazionalità di Lara Colturi, pronta a lasciare l’Albania per riabbracciare l’Italia: il procedimento va concluso entro il 1° maggio con il consenso di entrambe le Federazioni, onde evitare un anno di stop per l’atleta, proprio nella ...

