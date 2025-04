Alphabet ricavi e utili oltre stime nel trimestre titolo sale 4

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 apr. (askanews) –, la società capogruppo di Google e YouTube ha pubblicato i risultati del primodopo la chiusura delle contrattazioni a Wall Street, conpari a 90,23 miliardi di dollari contro 89,12 miliardi stimati dagli analisti e un utile per azione di 2,81 dollari contro 2,01 dollari stimati. Nel dopoborsa ildel 4%. Su base annua l’aumento deidel 12%,il 10% atteso mentre l’utile netto è cresciuto del 46% a 34,54 miliardi. Ipubblicitari di YouTube nelsono appena al di sotto delle aspettative degli analisti, attestandosi a 8,93 miliardi di dollari. La pubblicità complessiva ha generato 66,89 miliardi di dollari, in aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Google ha registrato un fatturato di 12,26 miliardi di dollari per la sua attività di cloud computing, leggermente inferiore alle aspettative degli analisti di 12,27 miliardi di dollari.