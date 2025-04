Ilrestodelcarlino.it - Allarme in paese, due morsi di vipera in pochi giorni

Nel giro di una settimana, a Modigliana, le vipere hanno morso in luoghi diversi un uomo di 80 anni e un cane. Entrambi sono stati curati, tuttavia gli episodi fanno discutere e inci sono state ulteriori segnalazioni. C’è una diffusione maggiore di questi rettili? A rispondere è Claudio Romboli, dell’Ausl Romagna. "Non ci sono prove di un aumento del numero delle vipere. Però le colline hanno cambiato la loro morfologia, sono meno abitate di prima e per lo più incolte. Questo favorisce la fauna selvatica, non solo vipere ma anche cinghiali e lupi".