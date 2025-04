Allacciamenti rete gas metano con Centria sono a costo zero

Allacciamenti alla rete gas naturale in numerosi Comuni dei territori serviti.L’obiettivo della campagna, lanciata a maggio 2024 e rinnovata fino al 31.3.2026 è dare un ulteriore concreto motivo per allacciarsi alla rete e di promuovere il passaggio al gas metano rispetto ad altri combustibili più costosi, più inquinanti e meno sicuri.La campagna prevede l’applicazione di una tariffa “costo zero” a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereocompreso modifiche e spostamenti, fino al diametro DN 90 mm. compreso e per una lunghezza massima pari a ml. 20 dalla condotta principale.Rimarrà a carico del richiedente dell’allacciamento, il costo per l’installazione di un eventuale gruppo di riduzione della pressione del gas, solo se con portata superiore a 50 Smc/h. Lanazione.it - Allacciamenti rete gas metano, con Centria sono a “costo zero” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 24 aprile 2025 – La società di distribuzione gas del Gruppo Estra ha deciso di abbattere i costi degliallagas naturale in numerosi Comuni dei territori serviti.L’obiettivo della campagna, lanciata a maggio 2024 e rinnovata fino al 31.3.2026 è dare un ulteriore concreto motivo per allacciarsi allae di promuovere il passaggio al gasrispetto ad altri combustibili piùsi, più inquinanti e meno sicuri.La campagna prevede l’applicazione di una tariffa “” a tutte le richieste sulladi gas naturale servita da, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereocompreso modifiche e spostamenti, fino al diametro DN 90 mm. compreso e per una lunghezza massima pari a ml. 20 dalla condotta principale.Rimarrà a carico del richiedente dell’allacciamento, ilper l’installazione di un eventuale gruppo di riduzione della pressione del gas, solo se con portata superiore a 50 Smc/h.

