Alla veglia di preghiera l’omelia del vescovo Gesù ci guida nella morte

Alla veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco, dimostrando quanto affetto sia stato destinato a Bergoglio. "Una vita di dolore – le parole utilizzate dal vescovo Maurizio Gervasoni nell'omelia – nella quale non ha voluto far mancare la sua figura di pastore per indicare a tutti i fedeli che Gesù ci guida anche nel cammino della valle oscura della morte". Poi il presule ha ricordato le parole del Santo Padre: "A chi crede in Gesù, i fiori del bene sbocceranno attorno". Del resto Papa Bergoglio è stato il pontefice delle periferie geografiche ma anche dell'anima, raggiunte con la semplicità di un uomo che ha saputo rompere schemi e rifiutare simboli millenari sin dal giorno dell'elezione quando scelse il nome di Francesco.

