Alla Camera il ricordo con polemica L’omaggio al Papa divide la politica

Papa Francesco, ci pensa la segretaria del Pd, Elly Schlein. È durissima, date le circostanze forse anche troppo. Sconfina quasi nel comizio: "Il Pontefice merita tutto il nostro cordoglio, ma non merita l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli quando era in vita e oggi cerca di seppellire nella retorica anche il suo potente messaggio. Di chi deporta i migranti, toglie aiuti ai poveri, nega l’emergenza climatica e le cure a chi non se le può permettere".Non è l’unica: a fare leva sull’"ipocrisia" di chi piange Bergoglio senza avergli dato retta, insomma della destra, è anche Giuseppe Conte. Quotidiano.net - Alla Camera il ricordo con polemica. L’omaggio al Papa divide la politica Leggi su Quotidiano.net Il cordoglio sarà pure unanime, ma a fare entrare d’impeto lo scontro politico nell’aula di Montecitorio listata a lutto, dove ieri pomeriggio deputati e senatori si sono riuniti per commemorareFrancesco, ci pensa la segretaria del Pd, Elly Schlein. È durissima, date le circostanze forse anche troppo. Sconfina quasi nel comizio: "Il Pontefice merita tutto il nostro cordoglio, ma non merita l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli quando era in vita e oggi cerca di seppellire nella retorica anche il suo potente messaggio. Di chi deporta i migranti, toglie aiuti ai poveri, nega l’emergenza climatica e le cure a chi non se le può permettere".Non è l’unica: a fare leva sull’"ipocrisia" di chi piange Bergoglio senza avergli dato retta, insomma della destra, è anche Giuseppe Conte.

