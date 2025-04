All You Can Travel il boom degli abbonamenti per viaggiare senza limiti tra aerei treni e crociere

Panorama.it - All You Can Travel, il boom degli abbonamenti per viaggiare senza limiti tra aerei, treni e crociere Leggi su Panorama.it il tempo dell’«all you can», ovvero l’applicazione del «modello buffet»: si paga una certa cifra e poi ci si serve liberamente e ci si diverte sperimentando un piccolo delirio di onnipotenza, che ci si trovi davanti a un banco sterminato di croissant e salumi, di fronte a un trionfo di sushi, o alle prese con gli sterminati repertori di Netflix e di Spotify. E, da qualche tempo, anche nel campo dei viaggi. «Il concetto di “all you can” è ormai una realtà consolidata nella nostra cultura di consumi, e riflette una tendenza verso l’economia dell’accesso, dove l’accento è posto sull’esperienza piuttosto che sul possesso» dice a Panorama Cristina Mottironi, professore di Economia e gestione del turismo all’Università Bocconi di Milano. «È un modello che ora dal digitale si estende a molti ambiti, come i viaggi all-inclusive, appunto.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Le notizie più recenti da fonti esterne: All You Can Travel, il boom degli abbonamenti per viaggiare senza limiti tra aerei, treni e crociere; Shopping bonus: 500 euros from today, Monday 9 September; Fourteenth for employees and pensioners. How is it calculated and who is entitled to it; Black Eyed Peas:”Meet Me Halfway” è il terzo singolo di “The E.N.D.” (Video, Testo e Traduzione).

panorama.it scrive: All You Can Travel, il boom degli abbonamenti per viaggiare senza limiti tra aerei, treni e crociere - Voli, treni e crociere illimitati: il modello «all you can», modalità Netflix e Spotify, dal digitaleè approdato al mondo fisico e ha conquistato il settore del turismo. Dando la possibiltà, a chiunqu ...