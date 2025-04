Alessandra Todde la decisione della procura sulla Presidente Sardegna

Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, al centro di un procedimento per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali legate alla campagna del 2024. È questa l’indicazione che arriva dalla procura di Cagliari, che ha chiesto al tribunale ordinario di non applicare la decadenza dalla carica di governatrice, ma di confermare una sanzione pecuniaria, lasciando al giudice la valutazione sull’importo.A confermare la posizione della procura è l’avvocato Benedetto Ballero, legale della governatrice, che ha parlato esplicitamente di una richiesta di sanzione in misura ridotta, sottolineando il carattere amministrativo e non penale delle presunte violazioni contestate.Il caso: rendicontazione contestata e rischio di decadenzaL’intera vicenda ruota attorno all’ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanzia della Corte d’Appello di Cagliari, che aveva segnalato irregolarità nei documenti contabili relativi alle spese elettorali sostenute dal comitato elettorale di Todde in occasione del voto regionale di febbraio 2024, che aveva visto la vittoria della candidata del Movimento 5 Stelle sostenuta dalla coalizione progressista. Thesocialpost.it - Alessandra Todde, la decisione della procura sulla Presidente Sardegna Leggi su Thesocialpost.it Non ci sarà decadenza perRegione, al centro di un procedimento per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali legate alla campagna del 2024. È questa l’indicazione che arriva dalladi Cagliari, che ha chiesto al tribunale ordinario di non applicare la decadenza dalla carica di governatrice, ma di confermare una sanzione pecuniaria, lasciando al giudice la valutazione sull’importo.A confermare la posizioneè l’avvocato Benedetto Ballero, legalegovernatrice, che ha parlato esplicitamente di una richiesta di sanzione in misura ridotta, sottolineando il carattere amministrativo e non penale delle presunte violazioni contestate.Il caso: rendicontazione contestata e rischio di decadenzaL’intera vicenda ruota attorno all’ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanziaCorte d’Appello di Cagliari, che aveva segnalato irregolarità nei documenti contabili relativi alle spese elettorali sostenute dal comitato elettorale diin occasione del voto regionale di febbraio 2024, che aveva visto la vittoriacandidata del Movimento 5 Stelle sostenuta dalla coalizione progressista.

