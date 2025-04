Alcol servito a minorenne Chiuso bar per 35 giorni

Alcolici a una ragazzino che ancora non aveva compiuto 16 anni. Il provvedimento è stato notificato ieri mattina dagli agenti della divisione Pas. Secondo quanto riferito dalla Questura, durante i controlli eseguiti lo scorso 18 aprile, è stato identificato all’interno del locale un ragazzo minore di 16 anni, intento a consumare bevande Alcoliche.Il giovane ha dichiarato agli agenti di aver prelevato egli stesso la bevanda al bancone e di averla pagata regolarmente alla cassa del locale, senza che gli fosse stato chiesto di esibire un documento di identità. Lanazione.it - Alcol servito a minorenne. Chiuso bar per 35 giorni Leggi su Lanazione.it Un altro provvedimento di chiusura disposto dal questore di Prato per irregolarità o problemi di ordine pubblico. Questa volta è toccato al locale "In piazzetta", nella centrale piazza Buonamici (a due passi dalla prefettura e dal palazzo della Provincia), sorpreso a vendereici a una ragazzino che ancora non aveva compiuto 16 anni. Il provvedimento è stato notificato ieri mattina dagli agenti della divisione Pas. Secondo quanto riferito dalla Questura, durante i controlli eseguiti lo scorso 18 aprile, è stato identificato all’interno del locale un ragazzo minore di 16 anni, intento a consumare bevandeiche.Il giovane ha dichiarato agli agenti di aver prelevato egli stesso la bevanda al bancone e di averla pagata regolarmente alla cassa del locale, senza che gli fosse stato chiesto di esibire un documento di identità.

Potrebbe interessarti anche:

Alcol servito a minorenni. Pub chiuso per 15 giorni

Quindici giorni di chiusura per la ’Locanda del terzo tempo’, il locale del centro storico finito nuovamente nel mirino delle autorità per la somministrazione di alcolici a minorenni.

Quindici giorni di chiusura per la ’Locanda del terzo tempo’, il locale del centro storico finito nuovamente nel mirino delle autorità per la somministrazione di alcolici a minorenni. Vicenza, blitz delle forze dell’ordine: 157 identificati e barista multato per aver servito alcol a minorenni

Operazione congiunta a Vicenza: identificate 157 persone e sanzionato un barista per alcol a minori.

Operazione congiunta a Vicenza: identificate 157 persone e sanzionato un barista per alcol a minori. Alcol servito ai minorenni: la polizia chiude il bar Pecora Nera

Nella mattinata del 10 marzo la polizia ha notificato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Pordenone, Giuseppe Solìmene, che dispone la sospensione per 15 giorni della licenza del bar Percora Nera di piazza XX settembre.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti: Alcol servito a minorenne. Chiuso bar per 35 giorni; Alcol servito ai minorenni: la polizia chiude il bar Pecora Nera; Avellino, alcol ai minori: chiuso per 20 giorni il Mivà Cafè; Alcol tour e minori: gin tonic sottobanco, chiuso locale; Alcol a minorenni: tre bar chiusi dalla polizia a Vimercate.

msn.com scrive: Alcol servito a minorenni. Pub chiuso per 15 giorni - Il provvedimento per la "Locanda del terzo tempo" di via Santa Trinita. E’ la seconda volta in pochi mesi. Il locale non aveva la licenza per la vendita.

Come scrive virgilio.it: Prato, bar chiuso per 35 giorni: somministrava alcol a minori, 16enne trovato con drink al tavolo - Un bar di Prato chiuso per somministrazione di alcol a minori. Provvedimento del Questore dopo controllo della Questura.

Riporta ilmattino.it: Avellino, alcol ai minori: chiuso per 20 giorni il Mivà Cafè - Chiuso per venti giorni il bar Mivà Cafè di via De Concilij ad Avellino. Lo ha disposto il questore Pasquale Picone. Il provvedimento è stato adottato in seguito al ricovero ...