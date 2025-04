Alcaraz infortunio e ritiro da Madrid come cambia il ranking

Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo ha comunicato oggi, giovedì 24 aprile, la sua decisione di non partecipare al torneo 'di casa' a causa di un infortunio subito durante la finale dell'Atp di Barcellona, poi persa contro Holger Rune. Alcaraz aveva già fatto trapelare qualche dubbio sulla .

