Albano Laziale la prende a pugni in testa in piazza 21enne salvata dalla furia dell’ex compagno

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

, 24 aprile 2025 – Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, lunedì sera, a Cecchina diper salvare unadel suo ex20enne.I carabinieri di Cecchina, mentre erano di pattuglia, transitando daXXV Aprile, hanno notato il giovane che, sporto al finestrino, tappandole la bocca con l’altra mano, tiravainalla ragazza, seduta in macchina, con il cellulare distrutto in mano, tutto per evitare che la donna non chiamasse soccorsi. Spettatori impassibili della violenza, un gruppo di adolescenti.All’avvicinarsi degli uomini dell’Arma, il giovane (già conosciuto per precedenti analoghi ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamentomadre, sorella e nonna, per averli a loro volta malmenati) si è dato alla fuga, venendo rintracciato dagli operanti, nascosto nella boscaglia, della vicina stazione ferroviaria e tratto in arresto.