Albania la lettera di Ruotolo e Scuderi al Comitato europeo contro la tortura 8220Urgente ispezione nei Cpr8221

lettera inviata al Commissario per i Diritti Umani, Michael O'Flaherty e al presidente del Comitato europeo per la Prevenzione della tortura Alan Mitchell, gli europarlamentari Sandro Ruotolo (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs) chiedono un'ispezione urgente nei cpr in Albania, dove le condizioni dei migranti risultano "inadeguate e potenzialmente lesive". Leggi su Fanpage.it In unainviata al Commissario per i Diritti Umani, Michael O'Flaherty e al presidente delper la Prevenzione dellaAlan Mitchell, gli europarlamentari Sandro(Pd) e Benedetta(Avs) chiedono un'urgente nei cpr in, dove le condizioni dei migranti risultano "inadeguate e potenzialmente lesive".

