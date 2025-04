Al via da Auschwitz la Marcia dei vivi con Presidente Israele Herzog

Presidente israeliano Isaac Herzog è partito con l'annuale Marcia dei vivi dal sito dell'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, in Polonia.L'"International March of the living" si svolge in occasione del Giorno della Memoria dell'Olocausto, che si celebra ogni anno tra aprile e maggio secondo il calendario ebraico, indipendentemente dal Giorno della Memoria Internazionale dell'Olocausto il 27 gennaio.I manifestanti indossano le sciarpe della Marcia dei vivi, altri mostrano cartelli con scritte come "Delegazione del 7 ottobre". Quotidiano.net - Al via da Auschwitz la Marcia dei vivi con Presidente Israele Herzog Leggi su Quotidiano.net Roma, 24 apr. (askanews) - Ilisraeliano Isaacè partito con l'annualedeidal sito dell'ex campo di sterminio nazista di-Birkenau, in Polonia.L'"International March of the living" si svolge in occasione del Giorno della Memoria dell'Olocausto, che si celebra ogni anno tra aprile e maggio secondo il calendario ebraico, indipendentemente dal Giorno della Memoria Internazionale dell'Olocausto il 27 gennaio.I manifestanti indossano le sciarpe delladei, altri mostrano cartelli con scritte come "Delegazione del 7 ottobre".

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Auschwitz, al via la Marcia dei Vivi per la Giornata della Memoria dell'Olocausto; Al via da Auschwitz la Marcia dei vivi con Presidente Israele Herzog; Al via da Auschwitz la Marcia dei vivi con Presidente Israele Herzog; Papa, Ciciliano: in basilica 50mila accessi nelle prime 24 ore; In migliaia all'annuale Marcia dei Vivi per ricordare l'Olocausto.

Riporta libero.it: Al via da Auschwitz la Marcia dei vivi con Presidente Israele Herzog - Roma, 24 apr. (askanews) - Il presidente israeliano Isaac Herzog è partito con l'annuale Marcia dei Vivi dal sito dell'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, in Polonia.