Al via Caminà per Ciosa e Marina evento ludico e motorio aperto a tutti

Caminà per Ciosa e Marina", evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti, inclusi i partecipanti con disabilità. Organizzata dal gruppo podistico ASD Marathon Cavalli Marini con il patrocinio della Regione. Veneziatoday.it - Al via "Caminà per Ciosa e Marina", l'evento ludico e motorio aperto a tutti Leggi su Veneziatoday.it Domenica 4 maggio Chioggia ospita la 40esima edizione della marcia non competitiva "per",a passo libero, inclusi i partecipanti con disabilità. Organizzata dal gruppo podistico ASD Marathon Cavalli Marini con il patrocinio della Regione.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Al via Caminà per Ciosa e Marina, l'evento ludico e motorio aperto a tutti; Chioggia. Al via la 40esima edizione della marcia non competitiva Caminà per Ciosa e Marina; Domenica 4 maggio torna la Caminà per Ciosa e Marina. Cosa riportano altre fonti