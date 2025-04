Al Rossini parte la rassegna

rassegna organizzata da Rete Cinema in Laguna che promuove la nuova produzione cinematografica indipendente firmata da autrici e autori del Veneto. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa porta in laguna opere inedite, incontri con i registi e un’occasione. Veneziatoday.it - Al Rossini parte la rassegna Leggi su Veneziatoday.it Torna a Venezia "Boomerang!", laorganizzata da Rete Cinema in Laguna che promuove la nuova produzione cinematografica indipendente firmata da autrici e autori del Veneto. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa porta in laguna opere inedite, incontri con i registi e un’occasione.

