Al Bano ricorda Papa Francesco ma dà forfait Preferisco evitare il funerale

Bano, ma che rivela anche la delicatezza di chi ha imparato a leggere i momenti con il cuore. In tanti si aspettavano di vederlo tra le migliaia di persone accorse a Piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, il pontefice che ha saputo parlare alle anime con semplicità e coraggio. Ma il cantante di Cellino San Marco ha deciso di non esserci: “Preferisco evitare il funerale”, ha detto. Una dichiarazione forte, ma carica di rispetto. Per il Papa. Per la solennità dell’evento. E per quello che un addio dovrebbe essere: intimo, silenzioso, non uno scatto da condividere.Al Bano e Papa Francesco: un legame profondoIl post pubblicato da Al Bano su Instagram, subito dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, parlava chiaro: “Un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dalla forza dello Spirito Santo”. Dilei.it - Al Bano ricorda Papa Francesco, ma dà forfait: “Preferisco evitare il funerale” Leggi su Dilei.it È una scelta che sorprende, quella di Al, ma che rivela anche la delicatezza di chi ha imparato a leggere i momenti con il cuore. In tanti si aspettavano di vederlo tra le migliaia di persone accorse a Piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a, il pontefice che ha saputo parlare alle anime con semplicità e coraggio. Ma il cantante di Cellino San Marco ha deciso di non esserci: “il”, ha detto. Una dichiarazione forte, ma carica di rispetto. Per il. Per la solennità dell’evento. E per quello che un addio dovrebbe essere: intimo, silenzioso, non uno scatto da condividere.Al: un legame profondoIl post pubblicato da Alsu Instagram, subito dopo l’annuncio della morte di, parlava chiaro: “Un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dalla forza dello Spirito Santo”.

