Ai funerali di Papa Francesco non ci sarà il premier Pedro Sánchez polemiche in Spagna

Spagna ai funerali di Papa Francesco, in programma alle 10 di sabato 26 aprile. La delegazione arriverà a Roma già 24 ore prima delle esequie e con loro ci dovrebbe essere anche il leader del Partito Popular Alberto Núñez Feijóo. Proprio quest’ultimo, dai banchi dell’opposizione, ha evidenziato come a mancare sarà invece il premier Pedro Sánchez, che non parteciperà. Una scelta diplomatica o dovuta alla propria laicità? Il dibattito è aperto in Spagna e non sono mancate le polemiche.Il premier Pedro Sánchez (Imagoeconomica).Feijóo: «Sgarbo difficile da spiegare»Alberto Núñez Feijóo, infatti, ha definito la scelta di Sánchez uno «sgarbo molto difficile da spiegare» e chiesto spiegazioni. Lettera43.it - Ai funerali di Papa Francesco non ci sarà il premier Pedro Sánchez: polemiche in Spagna Leggi su Lettera43.it Il re Felipe VI, la regina Letizia, i vicepresidenti María Jesús Montero e Yolanda Díaz, e il ministro della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con il Parlamento, Félix Bolanos. Saranno loro a rappresentare laaidi, in programma alle 10 di sabato 26 aprile. La delegazione arriverà a Roma già 24 ore prima delle esequie e con loro ci dovrebbe essere anche il leader del Partito Popular Alberto Núñez Feijóo. Proprio quest’ultimo, dai banchi dell’opposizione, ha evidenziato come a mancareinvece il, che non parteciperà. Una scelta diplomatica o dovuta alla propria laicità? Il dibattito è aperto ine non sono mancate le.Il(Imagoeconomica).Feijóo: «Sgarbo difficile da spiegare»Alberto Núñez Feijóo, infatti, ha definito la scelta diuno «sgarbo molto difficile da spiegare» e chiesto spiegazioni.

