Agriturismi boom Il ponte di Pasqua regala soddisfazioni

boom di turisti negli Agriturismi valtellinesi per Pasqua e per il 25 aprile si prevede un altro pienone. Sono stati quasi mezzo milione, tra italiani e stranieri, i turisti che per la giornata di Pasqua si sono messi a tavola in uno degli Agriturismi sparsi per il Paese, in deciso aumento rispetto allo scorso anno, nonostante le incertezze legate al meteo. Molti prolungheranno la presenza fino a domenica, approfittando del "ponte" del 25 aprile: gettonatissimi i territori di Valtellina e Valchiavenna. Ad affermarlo sono le stime di Coldiretti e Terranostra Campagna Amica. La cucina tradizionale e a km zero vince in tutte le regioni, costituendo il primo motore di scelta per chi trascorre la Pasqua in agriturismo. Il sole di ieri e di ieri l'altro ha regalato temperature gradevoli che hanno toccato i 24 gradi per le prime abbronzature.

