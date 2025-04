Agenzia delle Entrate nuovo concorso per 350 posti requisiti e prove

Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 350 funzionari per attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale.I neoassunti, che devono essere laureati, verranno inquadrati nella famiglia professionale dei funzionari giuridico-tributari. I vincitori verranno presi in forze presso le Direzioni centrali grandi contribuenti e internazionale di Roma e Milano.RiserveIl 30% dei posti è riservato a chi abbia un background militare:volontari in ferma breve;volontari in ferma prefissata;volontari in servizio permanente;ufficiali di complemento in ferma biennale;ufficiali in ferma prefissata.Il 15% dei posti è riservato a chi abbia svolto il servizio civile.Si applicano inoltre le riserve di posti prescritte dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili.

