Affondamento della Berkan B La difesa chiede di assolvere Rossi Nessun pregiudizio dell’ambiente

Un paio d’ore di arringhe perre, sia nel merito che sotto gli aspetti processuali, l’assoluzione dell’unico imputato, l’allora presidente dell’autorità di sistema portuale (Adsp), Daniele. In estrema sintesi, è quanto accaduto ieri mattina davanti al gup Andrea Galanti per il caso-B, la motonave semi-affondata nei pressipiallassa del Piomboni con fuoriuscita di idrocarburi. A parlare, alla presenza del pm titolare dell’inchiesta Angela Scorza, sono stati gli avvocati difensori Luca Sirotti e Jole Marenghi. Le eventuali repliche, e a seguire la sentenza, sono attese per inizio luglio.Secondo quanto sintetizzato dall’avvocato Sirotti, nel corso dell’intervento difensivo è stata rappresentata "l’insussistenza degli elementi costitutivi la contravvenzione decisa dal primo giudice il quale riqualificò il fatto originariamente contestato".