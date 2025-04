Affitti brevi sindaca contro il boom Ma i property Battaglia ideologica

Battaglia tra proprietari immobiliari e istituzioni. Dopo che la sindaca Sereni aveva annunciato controlli e attenzioni in linea con Firenze per gli Affitti brevi e i B&B, è stato il ceo di Apartment Florence, Lorenzo Fagnoni a mandare un messaggio ‘ai naviganti’. "Se anche in una città come Scandicci – ha detto Fagnoni – dove oggi su Booking.com risultano appena 58 appartamenti disponibili, si parla di emergenza abitativa e caro Affitti, è evidente che il nodo non sono gli Affitti brevi né il turismo. Anzi, questo raffronto ci aiuta a capire che anche in città come Firenze il problema casa ha radici molto più profonde". Con Firenze che ha ingaggiato una Battaglia senza quartiere contro gli Affitti brevi a scopo turistico, il fatto che si possa allineare anche l’hinterland preoccupa la proprietà immobiliare. Lanazione.it - Affitti brevi, sindaca contro il boom. Ma i property: "Battaglia ideologica" Leggi su Lanazione.it Overtourism a Scandicci. "Chi l’ha visto?". E soprattutto, può essere causa dell’emergenza abitativa? Si infiamma latra proprietari immobiliari e istituzioni. Dopo che laSereni aveva annunciatolli e attenzioni in linea con Firenze per glie i B&B, è stato il ceo di Apartment Florence, Lorenzo Fagnoni a mandare un messaggio ‘ai naviganti’. "Se anche in una città come Scandicci – ha detto Fagnoni – dove oggi su Booking.com risultano appena 58 appartamenti disponibili, si parla di emergenza abitativa e caro, è evidente che il nodo non sono gliné il turismo. Anzi, questo raffronto ci aiuta a capire che anche in città come Firenze il problema casa ha radici molto più profonde". Con Firenze che ha ingaggiato unasenza quartiereglia scopo turistico, il fatto che si possa allineare anche l’hinterland preoccupa la proprietà immobiliare.

“La scelta della sindaca di Firenze, Sara Funaro, di avviare un monitoraggio esteso sulle strutture ricettive e valutare un blocco anche fuori dal centro storico è una scelta giusta, coraggiosa e che va nella direzione della tutela dell’interesse pubblico.

Controlli ancora più mirati con una task force dedicata alle locazioni turistiche brevi. È uno dei punti del nuovo regolamento in materia, presentato ieri a Palazzo Vecchio dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore al turismo Jacopo Vicini.

Il mercato immobiliare a Genova sta vivendo un cambiamento significativo: il boom degli affitti brevi sembra ormai in saturazione, mentre crescono le richieste di contratti transitori, soprattutto da parte di professionisti in trasferta.

