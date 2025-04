AEW Dettagli sul ritorno di Stokely Hathaway come manager degli FTR

Stokely Hathaway è finalmente tornato durante la puntata del 24 aprile di AEW Dynamite, facendo la sua comparsa al fianco di Dax Harwood e Cash Wheeler in qualità di manager. Gli FTR, ex campioni di coppia, hanno così ufficializzato il loro passaggio a heel con l’aggiunta di questa nuova figura manageriale.Un piano in lavorazione da tempoSecondo quanto riportato da Fightful Select, l’idea di affidare la gestione degli FTR a Hathaway non è affatto improvvisata, ma era stata pianificata già lo scorso anno. Prima della sua sparizione dagli schermi, il manager era stato visto “osservare vari tag team”, inclusa una sequenza in cui appariva sullo sfondo durante un match degli FTR in uno dei suoi filmati. Questa storyline era stata praticamente finalizzata già mesi fa, ma ha subito un ritardo. Zonawrestling.net - AEW: Dettagli sul ritorno di Stokely Hathaway come manager degli FTR Leggi su Zonawrestling.net Dopo quasi sei mesi di assenza dalla programmazione televisiva,è finalmente tornato durante la puntata del 24 aprile di AEW Dynamite, facendo la sua comparsa al fianco di Dax Harwood e Cash Wheeler in qualità di. Gli FTR, ex campioni di coppia, hanno così ufficializzato il loro passaggio a heel con l’aggiunta di questa nuova figuraiale.Un piano in lavorazione da tempoSecondo quanto riportato da Fightful Select, l’idea di affidare la gestioneFTR anon è affatto improvvisata, ma era stata pianificata già lo scorso anno. Prima della sua sparizione dagli schermi, ilera stato visto “osservare vari tag team”, inclusa una sequenza in cui appariva sullo sfondo durante un matchFTR in uno dei suoi filmati. Questa storyline era stata praticamente finalizzata già mesi fa, ma ha subito un ritardo.

Se ne parla anche su altri siti

di RedazioneChiesa, possibile ritorno in Italia per l’ex Juventus? Inter e Milan in passato erano sulle sue tracce: i dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra che il percorso professionale di Federico Chiesa con il Liverpool sia destinato a interrompersi al termine dell’attuale stagione calcistica. In particolare, dopo un anno di permanenza nella Premier League, l’ex calciatore della Juventus non avrebbe lasciato un’impressione particolarmente positiva su Arne Slot, ... 🔗internews24.com

A Dynasty, ultimo PPV della AEW, gli Young Bucks hanno fatto ritorno intervenendo nel main event valido per il titolo mondiale e hanno aiutato il campione Jon Moxley a mantenere la cintura. Un attacco ai danni di Swerve Strickland che ha fatto molto discutere nelle ore e giorni successivi al PPV, con tanti che si sono anche interrogati sulle motivazioni degli Young Bucks, ben ricordando la loro fuga in fretta e furia proprio mentre la tirannia dei Death Riders stava avendo inizio. 🔗zonawrestling.net

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, 25 milioni per il colpo in Serie A: possibile ritorno di fiamma per Tomori. L’indiscrezione Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro al Milan di Fikayo Tomori è ancora in bilico. Il difensore inglese potrebbe definitivamente salutare Milanello nella prossima estate, con il calciomercato Juve sempre alla finestra. Tomori ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027 e potrebbe essere ceduto per un’offerta intorno ai ... 🔗juventusnews24.com

AEW: Dettagli sul ritorno di Stokely Hathaway come manager degli FTR. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

AEW: Dettagli sul ritorno di Stokely Hathaway come manager degli FTR - Dopo quasi sei mesi di assenza dalla programmazione televisiva, Stokely Hathaway è finalmente tornato durante la puntata del 24 aprile di AEW Dynamite, facendo la sua comparsa al fianco di Dax Harwood ... 🔗zonawrestling.net

AEW: Ritorno shock a Collision, Trent Beretta cambia volto e alleanza - L’episodio di AEW Collision del 17 aprile da Boston è stato davvero uno ... La figura incappucciata si è poi rivelata essere Trent Beretta, al suo ritorno. La Don Callis Family è tornata sul ring e ha ... 🔗zonawrestling.net

AEW: Dustin Rhodes spegne le voci su un ritorno in WWE e litiga con un fan - Perché ciò accada, Cody dovrebbe lasciare la WWE e tornare in AEW, oppure Dustin dovrebbe tornare in WWE. La risposta di Dustin all’idea? Un semplice e definitivo: Quella risposta avrebbe dovuto ... 🔗spaziowrestling.it