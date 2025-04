Zonawrestling.net - AEW: Dax e Cash tornano più spietati che mai, con un nuovo alleato al loro fianco

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio del 23 aprile di AEW Dynamite è stato davvero spettacolare e ha visto gli FTR fare ilatteso ritorno. Dax Harwood eWheeler erano lontani dalle scene a causa di una sospensione, ma questa settimana sono tornati e non erano soli.FTR has allied themselves with Stokely Hathaway?!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@DaxFTR @WheelerFTR pic.twitter.com/Ha0hBNH76d— All Elite Wrestling (@AEW) April 24, 2025 Ad accompagnarli sul ring c’era Stokely Hathaway, che li ha introdotti e ha preso subito la parola comeportavoce. Una scelta che sembra calzare a pennello per il duo veterano, ora tornato con un atteggiamento decisamente heel. Stokely Hathaway is the new WHAT for FTR?!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@DaxFTR @WheelerFTR @TonySchiavone24 pic.