Aeroporto di Grazzanise Piccerillo e Grimaldi Strategico per lo sviluppo

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi la Campania compie un passo importante verso il suo futuro, con l’inclusione dell’ditra quelli compatibili con il traffico civile, grazie al decreto recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Ministero della Difesa”.Lo dice la Consigliere regionale della Campania, Antonella(Lega).“Si tratta di un risultato che rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, per la crescita economica e per il rilancio delle infrastrutture strategiche. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il lavoro continuo del nostro deputato Gianpiero Zinzi, che in Parlamento ha saputo portare avanti con grande determinazione questa battaglia”, prosegue.“La Lega, con il supporto dei nostri rappresentanti istituzionali, ha lavorato per rimodulare il sistema aeroportuale campano, dando nuova linfa a infrastrutture fondamentali come quella di