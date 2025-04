Addio Milan ma Conceicao resta in Serie A battuta l’Atalanta

Conceicao via dal Milan, ma non dalla Serie A. La scelta è stata fatta per quanto riguarda il futuro del tecnico portoghese sbarcato in rossonero prima dell'inizio del 2025, al posto dell'esonerato Paulo Fonseca.Addio Milan, Conceicao resta in Serie A (LaPresse) – Calciomercato.itSarà esonerato anche Conceicao, questo ormai appare chiaro anche se poi il calcio è in grado di stupire sempre. Ma ad oggi queste sono le indicazioni, questa è la strada che dovrebbe prendere il club che ancora deve sciogliere le riserve sul nome del nuovo DS.Per qualcuno le ha già sciolte, con Furlani intenzionato a portare a Milanello Tony D'Amico. Ma quest'ultimo ha un contratto con l'Atalanta, ecco perché resiste la candidatura di Igli Tare.

