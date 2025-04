Ilgiorno.it - Addio all’ex preside. Benedetto Caressa

al, ieri l’ultimo saluto aper anni alla guida dell’istituto comprensivo a Trezzo. Commozione e lacrime per il professore che aveva cominciato fra i banchi a Cassano, per approdare in città come docente di lettere dalle medie e passare, infine, nel 2002, all’incarico di dirigente mantenuto fino alla pensione, nel 2014. Aveva 76 anni. Alle esequie nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso tutti ne hanno ricordato impegno e tenacia per quello che riteneva un compito essenziale della società: insegnare.